Napoli-Sassuolo 1-0: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Napoli-Sassuolo, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Cresce l’attesa per Napoli–Sassuolo, sfida ‘a sorpresa’, ad alta quota. Il Napoli ha conquistato 15 punti in 7 giornate, il Sassuolo ne ha 13, solo 2 in meno e in caso di clamorosa vittoria al San Paolo potrebbe addirittura scavalcare gli azzurri. Carlo Ancelotti è pronto a disegnare un nuovo Napoli in vista della sfida di questa sera. Il tecnico dovrebbe cambiare ancora una volta formazione, facendo ruotare buona parte della rosa a sua disposizione. De Zerbi ha esaltato Ancelotti alla vigilia del match: «Per me è un onore affrontarlo perché quando è andato all’estero ha rappresentato il nostro Paese, gli allenatori italiani, con professionalità, serietà, conoscenza di quello che fa perché è uno dei migliori al mondo, ha vinto ma è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre e lo sta trasformando e non è facile trasformare una squadra che aveva conoscenze ben precise, trasformarla in così poco tempo non è da tutti». Restate collegati per tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Napoli-Sassuolo.

Napoli-Sassuolo: tabellino

MARCATORI: 3′ pt Ounas (N)

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Diawara, Rog, Verdi; Mertens, Ounas. In panchina: Karnezis, D’Andrea, Maksimovic, Allan, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Locatelli, Rogerio; Boga, Boateng, Djuricic. In panchina: Pegolo, Lemos, Sernicola, Dell’Orco, Adjapong, Bourabia, Sensi, Brignola, Di Francesco, Matri, Babacar, Berardi. Allenatore: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi

NOTE: AMMONITI: Locatelli (S); Diawara (N)

Napoli-Sassuolo: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Napoli in vantaggio dopo appena 3 minuti bravo ad approfittare di un errore in impostazione di Locatelli. I neroverdi, scossi, hanno faticato a reagire ma dalla mezz’ora in avanti hanno preso coraggio ma le occasioni migliori le ha avute il Napoli che ha avuto solo il demerito di non capitalizzarle al massimo e di tenere ancora in partita il Sassuolo.

45′ – Fine primo tempo.

42′ – Giallo per Diawara.

38′ – Ammonito Locatelli per gioco scorretto.

34′ – Conclusione di Djuricic dal limite dell’area, Ospina non trattiene ma la difesa del Napoli rimedia.

32′ – Allontanato un componente della panchina azzurra per proteste.

31′ – Il Napoli recrimina per un contatto in area tra Mertens e Marlon ma l’arbitro lascia proseguire.

25′ – Altro errore del Sassuolo in impostazione, Mertens inventa per Zielinski che da solo contro Consigli, spreca, lanciando addosso al portiere in uscita. Dall’angolo seguente Verdi sfiora il gol olimpico, colpendo il palo.

19′ – Mertens prova la magia dalla trequarti con un pallonetto ma non trova la porta.

14′ – Ancora un’altra chance per Mertens che prova a sorprendere Consigli sul suo palo ma il portiere neroverde si salva in qualche modo.

13′ – Occasione per Mertens che da buona posizione sfiora il palo alla destra di Consigli.

11′ – Pressione del Napoli: Ounas e Mertens però non impattano il pallone e non riescono a far male a Consigli.

3′ GOL DEL NAPOLI! Errore in impostazione da parte di Locatelli, Ounas intercetta il pallone e dopo essersi liberato di Magnane batte Consigli con un gran mancino batte.

2′ – Prima occasione per il Napoli: Zielinski vicino al gol: il polacco bravo ad approfittare di un errore di Ferrari ma Consigli respinge.

1′ – E’ iniziata la gara.

Squadre in campo. Sta per iniziare la sfida.

Diretta live dalle ore 18

Napoli-Sassuolo: formazioni ufficiali

Scompiglia le carte in tavola Ancelotti, lanciando in campo Adam Ounus in avanti al fianco di Dries Mertens e Simone Verdi. In difesa spazio – come preventivavo – per Malcuit, mentre a centrocampo rifiatano Hamsik ed Allan, scendono in campo Rog e Diawara. Nessuna grossa novità in casa Sassuolo, con l’unica novità Boga in avanti nell’attacco leggero neroverde.

NAPOLI (4-3-3) – Ospina, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Mertens, Verdi.

SASSUOLO (3-4-3) – Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Locatelli, Rogerio; Boga, Boateng, Djuricic.

Napoli-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Ancelotti non avrà a disposizione lo squalificato Mario Rui che potrebbe essere sostituito da Hysaj sulla sinistra, quindi ci sarà Malcuit sulla destra. A centrocampo Rog e Zielinski scalpitano per far riposare Allan ed Hamsik. Occhio a Verdi, che potrebbe addirittura giocare dal 1′. Mertens-Milik è il ballottaggio in attacco per affiancare Insigne. Nel Sassuolo assenti Peluso e Duncan per De Zerbi. Bourabia a centrocampo, con Magnanelli e Rogerio. Davanti non ci dovrebbero essere dubbi: Di Francesco e Berardi affiancano Boateng. In porta Consigli.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Verdi, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Mertens. A disposizione: Ospina, D’Andrea, Albiol, Rog, Fabian, Ounas, Hamsik, Callejon, Milik. Allenatore: Ancelotti

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Lemos, Sensi, Adjapong, Dell’Orco, Boga, Locatelli, Sernicola, Djuricic, Matri, Babacar, Brignola. Allenatore: De Zerbi

Napoli-Sassuolo: i precedenti del match

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Napoli e Sassuolo. I neroverdi hanno conquistato i loro primi punti in campionato battendo il Napoli di Sarri al Mapei Stadium nel 2015 e hanno conquistato il primo, storico, punto in Serie A il 25 settembre del 2015, pareggiando per 1-1 al San Paolo con un gran gol di Simone Zaza. Nei 10 precedenti sono 5 le vittorie del Napoli, 4 i pareggi e una sola vittoria neroverde. Il Sassuolo non ha mai vinto al San Paolo nei 5 precedenti disputati: 3 vittorie e 2 pareggi i risultati usciti fuori dall’impianto partenopeo. L’anno scorso finì 3-1 per il Napoli, due anni fa l’ultimo pareggio degli emiliani.

Napoli-Sassuolo: arbitro

Sarà l’arbitro Di Bello a dirigere la sfida tra Napoli e Sassuolo. Gli assistenti saranno Meli e Cecconi mentre Giua sarà il quarto uomo. Al Var ci saranno Mariani e Fiorito. Sono 6 i confronti precedenti del Sassuolo diretti dall’arbitro brindisino. Il bilancio non sorride alla formazione emiliana che ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ruolino di marcia perfetto invece con il Napoli: 8 vittorie negli 8 precedenti diretti dall’arbitro Di Bello. L’ultimo risale allo scorso campionato, quando la formazione napoletano affrontò in trasferta il Benevento diretto da mister De Zerbi e vinse con il punteggio di 0-2.

Napoli-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

