Napoli, dallo scudetto a fuori dall’Europa: non succedeva dal 1997

Il Napoli finisce la stagione da campione d’Italia scucendosi lo Scudetto dal petto e senza qualificarsi in Europa: il precedente

Con il pareggio contro il Lecce il Napoli finisce al 10° posto in Serie A. L’epilogo che nessuno sperava di vedere nel capoluogo campano. I campioni d’Italia uscenti così non si qualificano alle coppe europee, qualcosa che in Italia non succedeva da 27 anni, nella stagione 1996/1997.

In quella occasione fu il Milan, campione l’anno precedente e che concluse la stagione 1996/97 addirittura all’11° posto.