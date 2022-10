Simeone: grazie al Napoli il Mondiale non è un’utopia

Le prestazioni con il Napoli regalano a Simeone la possibilità di essere convocato con l’Argentina per il Mondiale

Poco tempo fa per Simeone l’idea di trovare un posto in un’Argentina che ha un tridente composto da Messi, Lautaro e Di Maria più un bel po’ di alternative era una semplice utopia. Oggi, dopo un inizio di stagione che ne esaltando proprio la capacità di accendersi appena subentrato lo pone come candidato ideale. L’attaccante del Napoli ha già messo a segno 6 gol, equamente spartiti: 3 di testa e 3 di destro.

E i 6 gol sono arrivati in uno spazio temporale molto ridotto, di solo 367 minuti. In più, per l’appunto, 4 di questi sono nati partendo dalla panchina. Un profilo ideale per il Ct Scaloni, che non può non osservare come in Champions League il Cholito ha segnato proprio quanto il giocatore che potrebbe illuminarlo a Qatar 2022: Lionel Messi