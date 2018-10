Simone Verdi a tutto tondo in un’intervista a Radio Kiss Kiss: ecco le parole dell’esterno del Napoli sulla nuova avventura partenopea

Tra i volti nuovi di casa Napoli, Simone Verdi è rimasto stregato dal mondo partenopeo. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il fantasista ha ripercorso l’ultima settimana degli azzurri: «E’ stata bellissima: dopo la sconfitta contro la Juventus, è stata una emozione unica festeggiare quella notte contro il Liverpool insieme ai nostri tifosi. La porterò nel cuore per tutta la vita». Continua l’ex Bologna, parlando di mister Ancelotti: «Tiene tutti sulle spine, fa sentire tutti importanti allo stesso modo: c’è chi giocherà di più e chi di meno, ma le occasioni ci saranno per tutti».

Simone Verdi poi torna sul no agli azzurri detto a gennaio: «Non ho rifiutato il trasferimento al Napoli, ma ho scelto di rimanere al Bologna per la fiducia che mi avevano concesso un anno e mezzo prima. Mi sembrava doveroso continuare con loro, poi sono arrivate altre offerte ma ho accettato il Napoli senza pensarci». Infine, sul vivere a Napoli: «E’ nuova sia per me che per Laura, quando abbiamo tempo cerchiamo di sfruttarlo al massimo per conoscere le strade e i musei. Qualche problema all’inizio c’è stato, ma credo sia normale adattamento, oggi stiamo benissimo».