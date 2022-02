Gioco brillante, difesa e rosa completa: Napoli per lo scudetto serve coraggio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli in questa stagione sta trovando diverse componenti che messe assieme possono davvero far sognare in grande

Il Napoli in questa stagione con Spalletti sembra davvero aver fatto un salto di qualità importante soprattutto a livello mentale di consapevolezza. Mancava fiducia ad una squadra composta da giocatori di livello e l’allenatore toscano ha fatto incastrare tutti i fattori.

Il gioco ha permesso di acquisire sicurezza e alcune pedine sono diventate fondamentali per trovare continuità e risultati. Nonostante la flessione e il caso Insigne che ha tenuto banco per un mese, la squadra non si è disunita e ha continuato a caricare a testa bassa alla ricerca di punti. Ora il Napoli è lì, in lotta per lo scudetto, per continuare a volare serve coraggio.