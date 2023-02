Napoli, Spalletti: «Vedremo se domani riusciremo a scartare i regali oppure no»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte

DOMANI – «Devo dare del latte alle renne, perché siamo alla sera prima, è una festa per me. Vedremo se riusciremo a scartare i regali oppure no. Quella dell’anti-italiano è un luogo comune, magari a tratti le squadre che giocano in Europa fanno delle scelte dove decidono di concedere campo all’avversario, con squadre che hanno capacità di andare a giocare in velocità nello spazio, come l’Eintracht. Sanno andare addosso all’avversario, ma anche ripiegare di 20-25 metri. Si fa un po’ tutti di usare strategie che non siano sempre le stesse. È difficilissimo, per la qualità in Europa, fare la partita nell’altra metà campo».

RISULTATI – «Non mi fido di voi, sono ancora a pensare alle domande di inizio campionato, dove probabilmente non saremo entrati in Champions League. Ora mi dite tutto l’opposto, meglio non fidarsi. Ci sta di rimanerci male. Noi sappiamo di avere potenzialità come il nostro avversario. Glasner ha detto bene, che il Napoli è una squadra forte ma che ha possibilità di passare il turno. Ha il 50% di vincere nella doppia sfida. Io la penso come lui».