Napoli Sporting Lisbona 2-1, gli azzurri vincono nel segno di Hojlund - Calcio News 24

Napoli Sporting Lisbona: doppietta di Højlund e salvataggio finale, gli azzurri vincono una gara difficile

Il confronto Napoli Sporting Lisbona ha regalato emozioni e tensione fino all’ultimo istante. Gli azzurri sono riusciti a spuntarla grazie a una doppietta di Højlund, con due segnature decisive che hanno rotto l’equilibrio, ma il successo è stato sigillato anche grazie a una parata fondamentale di Milinković‑Savic nel finale, che ha respinto l’assalto finale degli avversari e preservato il risultato.

La partita si è mossa inizialmente su binari equilibrati: lo Sporting Lisbona era riuscito ad agganciare il pareggio momentaneo con Luis Suárez, che non ha fallito dal dischetto dopo che Politano aveva commesso un intervento ritardato su Araujo, provocando il penalty. La rete del 1‑1 ha dato nuova linfa agli ospiti, ma il Napoli ha saputo reagire con freddezza.

Højlund, arrivato al suo momento di gloria, ha messo in mostra il suo istinto da finalizzatore. Il suo primo gol è arrivato con freddezza, sfruttando un’azione ben costruita e piazzando la palla con precisione. Il bis, invece, è venuto con un colpo di testa puntuale, che ha sorpreso la difesa portoghese e ha fissato il punteggio sull’2‑1. Con queste due reti, Højlund segna ancora una volta il suo peso nella competizione europea e dimostra il motivo per cui è considerato un uomo chiave dentro l’organico partenopeo.

Inoltre, gli assist decisivi arrivati da De Bruyne hanno avuto un ruolo fondamentale: in entrambe le occasioni, il belga ha fornito i passaggi perfetti per innescare le incursioni di Højlund, dimostrando ancora una volta la sua visione di gioco e l’intesa con il centravanti.

Ma non è stato solo l’attacco a fare la differenza: sul finale, quando lo Sporting pressava alla ricerca del pari, è emerso il valore di Milinković‑Savic. Il portiere serbo ha compiuto un intervento miracoloso, anticipando un avversario e respingendo una conclusione a botta sicura, consegnando al Napoli tre punti fondamentali.

Questa vittoria nel match Napoli Sporting Lisbona non è stata semplice, ma evidenzia carattere, cinismo e equilibrio. Il Napoli ha saputo gestire i momenti difficili, colpire con azioni ben costruite e resistere al forcing finale. Un risultato che può dare fiducia alla squadra per il prosieguo in Champions League e nei confronti internazionali.