Napoli, Trevisani: «Cavani lo prenderei, ma come chioccia»

Il giornalista di Mediaset dice la sua su Cavani: «Al Napoli lo prenderei, ma per aiutare a far crescere i giovani»

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, ha parlato della questione Cavani. Le sue parole:

«Per una questione anagrafica più passa il tempo e meno diventa un fattore. E’ un giocatore che ho amato come pochi, incredibile per come è migliorato a livello realizzativo. Oggi ha 35 anni, ma lo prenderei di corsa per fargli fare da chioccia ad un altro attaccante. Quest’ultima condizione pero è necessaria, deve sapere giocherà come Ibrahimovic al Milan».