Pomeriggio intenso per il social media manager del Napoli, alle prese con due tweet non di poco conto

Le lacrime di Allan, al triplice fischio di Fiorentina-Napoli, dopo una prestazione da guerriero vero, hanno fatto il giro del web. La scena poi è stata ripresa dall’ufficio stampa del Napoli che, oggi, ha postato il dialogo tra il mediano e suo padre: «Ieri, dopo la partita, ho chiamato mio figlio. Era molto triste. Gli ho detto che non doveva esserlo, ma lui: «la frustrazione va oltre la tristezza». Gli ho risposto che «si deve accettare la sconfitta con orgoglio quando ci si è battuti a testa alta e con il cuore». In quelle lacrime c’era tutta la delusione per aver lottato tanto e invano.

Ad attirare l’attenzione, però, è stato soprattutto un altro tweet, postato poco dopo: «Essere “azzurri” significa vincere facendo leva soltanto sulle proprie forze. Le nostre vittorie valgono oro e sono la gioia dei tifosi napoletani che, nel mondo, soffrono, gioiscono per la loro squadra e possono dire con orgoglio “forza Napoli sempre”. Ma veramente sempre». Un tweet indirizzato, indirettamente, con ogni probabilità, alla Juventus, dopo quanto accaduto nel corso della sfida di San Siro, vinta ai danni dell’Inter.