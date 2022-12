Napoli, ufficiale l’amichevole con il Villarreal

Il Napoli ha ufficializzato un’amichevole contro il Villarreal prima della ripresa del campionato di Serie A

Il Napoli, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato l’amichevole contro il Villarreal allo stadio Diego Armando Maradona in programma il prossimo 17 dicembre alle ore 20.30. Sarà un ritorno per Reina e Raul Albiol.

COMUNICATO – «Nel periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato, e dopo le due amichevoli al Winter Football Series by Regnum con l’Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli sosterrà una terza gara amichevole contro il Villarreal Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Un evento di prestigio internazionale che vedrà il ritorno in città di Pepe Reina e Raul Albiol, due protagonisti della storia azzurra degli ultimi anni».