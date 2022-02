Napoli, Ulivieri: «Può vincerle tutte e conquistare lo scudetto, ne sono sicuro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente dell’Assoallenatori Ulivieri ha parlato in vista di Napoli-Inter

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Allenatori, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista di Napoli-Inter; sfida chiave in ottica scudetto.

NAPOLI–INTER SPALLETTI – «I nerazzurri sviluppano un altro tipo di gioco rispetto a prima. Dunque ogni allenatore ci mette del suo. Certo su Brozovic e la sua crescita in regia il lavoro di Luciano si apprezza ancora. Invece il Napoli si vede subito che è una squadra di Spalletti per come sa coniugare organizzazione di gioco e anche un certo pragmatismo. Come piace a me. Nel senso che gli azzurri sono spettacolari ma sanno anche portare a casa il risultato. Una cosa mi ha strabiliato a inizio stagione: vedevi giocare gli azzurri e per come stavano in campo pensavi davvero le potessero vincere tutte».

NAPOLI INCEPPATO A DICEMBRE – «E ci può stare visto le tante assenze che la squadra ha sofferto in quel periodo, fra infortuni e problemi vari. Ma Luciano è stato bravo a far crescere le alternative in casa, ritrovando equilibri e gioco. Adesso potrebbe diventare un problema in più gestire una rosa al completo. Ma non mi pare questo il caso del Napoli. Si capisce dall’atteggiamento in campo, da come si sono posti tutti i giocatori per trovare più spazio, che l’ambiente è sereno».

SCUDETTO – «Ne sono convinto. Sul piano delle forze in campo con le milanesi più o meno si equivalgono. Ma con l’organico al completo il gruppo di Spalletti mi ridà quella sensazione di iniziò campionato. Può vincerle tutte. E siccome sanno già come si fa il gruppo ha la giusta autostima».