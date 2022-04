Napoli, Zielinski ha smarrito la retta via. E la Roma non gli porta fortuna

Zielinski sta vivendo una seconda parte di stagione di molto sotto alle aspettative. In Napoli-Roma si prospetta una nuova panchina

In questa seconda parte di stagione, Piotr Zielinski è il calciatore del Napoli che ha avuto il calo di prestazioni più evidente tra le fila azzurre. Il polacco sembra un corpo estraneo nel meccanismo ben rodato della squadra di Luciano Spalletti che, nelle ultime uscite, sta preferendo un atteggiamento tattico diverso così da non dover schierare il centrocampista ex Empoli. E anche contro la Roma, nel match di Pasquetta della 33a giornata di Serie A, Zielinski dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. E per lui sarebbe la terza esclusione nelle ultime cinque partite giocate dal Napoli. Un segnale forte da parte dell’allenatore dei partenopei, che in questo momento della stagione non ritiene più indispensabile il polacco viste le tante prestazioni negative.

NUMERI SCONFORTANTI – E i numeri del numero 20 azzurro sono inesorabili e sconfortanti. L’ex Empoli infatti, che in Nazionale un paio di settimane fa ha segnato il gol contro la Svezia che ha portato la Polonia al Mondiale, non segna in Serie A da ben 15 partite consecutive. Un digiuno lunghissimo. Il più lunga dal settembre 2020, quando rimase a secco per ben 17 gare di campionato di seguito. E contro la Roma lo score non è confortante. I giallorossi non portano fortuna a Zielinski che in 14 partite giocate contro la squadra della Capitale non ha mai trovato la via della rete. Il momento per lui è difficile, ma c’è sempre una prima volta.