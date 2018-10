Nations League, la prima volta di Montenegro-Serbia

Nations League, stasera a Podgorica una sfida inedita: Montenegro-Serbia. Le due Nazionali si affrontano dopo la fine della Confederazione dei due stati

La prima volta di Montenegro-Serbia. Questa sera, a Podgorica, le due Nazionali si sfidano nella terza giornata della Nations League (Lega C). Una partita inedita, la prima tra le due selezioni dopo la fine della Confederazione che ha unito Serbia e Montenegro dal 2003 fino al referendum del maggio 2006, in cui i montenegrini votarono per l’indipendenza dallo stato serbo. Al Podgorica City Stadium va in scena una sfida dal sapore storico, ma non solo: le due Nazionali, che stanno guidando il proprio girone di Nations League con 4 punti davanti a Romania e Lituania, si giocano anche il primato nel raggruppamento. Nelle due selezioni, ci sarà anche un pò di Serie A, con nomi come Marusic nel Montenegro e Milenkovic, Lukic, Milinkovic-Savic e Kolarov nella Serbia.