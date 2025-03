Nations League, Germania-Portogallo e Spagna-Francia le semifinali: tre sfide decise dopo i tempi regolamentari

Nations League, ecco le final 4: Germania-Portogallo e Spagna-Francia. Tre quarti su quattro finiti oltre i tempi regolamentari, due ai rigori

Le semifinali di Nations League saranno Germania-Portogallo e Spagna-Francia. I tedeschi arrivano dopo aver eliminato l’Italia dopo il 3-3 nel ritorno a Dortmund.

Gli altri tre quarti di finale sono invece andati tutti oltre i tempi regolamentari: il Portogallo ha battuto nei supplementari 5-2 la Danimarca, mentre Spagna-Olanda e Francia-Croazia sono finite ai rigori. A segno per i lusitani autogol di Andersen, CR7 (che sbaglia anche un rigore) e Trincao nei tempi regolamentari. I danesi rispondono con Kristensen ed Eriksen. nei tempi supplementari Trincao fa doppietta e poi Goncalo Ramos per il 5-2 finale. autogol di Andersen, CR7 (che sbaglia anche un rigore) e Trincao nei tempi regolamentari. I danesi rispondono con Kristensen ed Eriksen. nei tempi supplementari Trincao fa doppietta e poi Goncalo Ramos per il 5-2 finale. Finisce 3-3 Spagna Olanda – doppietta di Oyarzabal e Yamal per le Furie Rosse, Depay, Maatsen e Xavi Simons per gli Oranje – e ai rigori decisivo l’errore di Malen. La Francia finisce 2-0 nei tempi regolamenti con i gol di Olise e Dembelé. Nella lotteria dei rigori si arriva al sesto penalty: sbaglia Stanisic, segna Upamecano.