Mancini sulla sua Nazionale: «E’ una squadra di ragazzi, ci vuole entusiasmo»

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’indomani della sconfitta con la Francia. Nelle sue parole traspare positività

All’indomani della sconfitta patita in amichevole con la Francia, il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra. Nelle sue parole non manca la positività sulla rinascita dell’ambiente azzurro: «E’ importante ritrovare l’entusiasmo per la Nazionale. Cercheremo di fare molto meglio in futuro, ma il fatto che la squadra si stia ricostruendo ed è piena di giovani magari può aiutare. Poi però dipenderà sempre dai risultati» le parole raccolte da Sky Sport.

Mancini ha poi aggiunto: «Gli italiani capiscono il momento, capiscono che ci sono molti ragazzi giovani che hanno bisogno di aiuto. Mi fa piacere questo entusiasmo, è pur sempre la Nazionale. In questi ultimi mesi abbiamo sofferto un pò, ma credo che sia anche giusto. Il merito è mio? No, è perchè la Nazionale è fatta di ragazzi, ci vuole aiuto ed entusiasmo»