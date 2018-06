Il Torino prenderà Didier Ndong: il centrocampista del Sunderland arriverà in granata, l’offerta di Petrachi è stata accettata

Il Torino sta per chiudere un affare in Inghilterra. Il centrocampista Didier Ndong potrebbe vestire la maglia granata già nei prossimi giorni. Il calciatore milita nel Sunderland e proprio i Black Cats avrebbero accettato l’offerta del Toro da sette milioni e mezzo di euro. Il ds Petrachi ha lavorato a lungo per prendere il giocatore gabonese e nelle prossime ore potrebbe sbarcare sotto la Mole per le visite e la firma.

Stando a quanto riportano i media inglesi, l’operazione è quasi conclusa. Mancano solo alcuni dettagli, ma l’africano è da considerare un nuovo giocatore del Torino. Arriva dal Sunderland ma ha disputato anche sei mesi al Watford, dove però non ha mai giocato. I biancorossi lo presero per diciotto milioni di euro e ora sono costretti a svenderlo dopo la retrocessione in League One.