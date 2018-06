Calciomercato Torino, tutto fatto per l’arrivo in granata del centrocampista Ndong. Gabonese, classe 1994, approda dal Sunderland

Calciomercato Torino, in arrivo un rinforzo per il centrocampo. E’ tutto fatto per l’approdo in granata del centrocampista del Sunderland, Didier Ndong. Come riportato da Sunderland Echo, il club inglese ha accettato l’offerta del Torino di 6,6 milioni di sterline (7,5 milioni di euro). Gabonese classe 1994, Nazionale, Ndong era finito nel mirino dei granata già nell’estate 2016.

Ai microfoni di Sunderlan Echo, il dirigente dei ‘Black Cats’, Charlie Methven, ha confermato il buon esito dell trattativa: «Posso confermare che il club ha accettato un’offerta per Didier Ndong». Il giocatore era arrivato al Sunderlan nell’estate 2016: ai francesi del Lorient andò una cifra di 13,6 milioni di sterline.