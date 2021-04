Newcastle-Tottenham 2-2: Kane non basta a Mourinho

Altra battuta d’arresto per il Tottenham di Jose Mourinho. Il Tottenham, a St. James Park contro il Newcastle, spreca il vantaggio accumulato nel primo tempo con la doppietta di Kane.

Prima frazione di gioco che si conclude sull’1-2 che i londinesi però non capitalizzano: Willock al minuto 86 riporta la gara in parità con Lamela, che allo scadere, va ad un passo dal gol vittoria.

𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 ⏱️ The points are shared at St James' Park.

⚫️ #NUFC 2-2 #THFC 🟡 pic.twitter.com/AwZ6DkevqI

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 4, 2021