Neymar ai compagni: «Voglio tornare al Barcellona»

Neymar, il calciatore del Psg non ha accantonato l’idea di tornare al Barcellona e lo avrebbe confessato ai compagni di squadra

Un amore che sembra non essere finito, anzi. Neymar non ha mai dimenticato il Barcellona e il suo sogno è quello di tornare in Spagna. Nella scorsa sessione di calciomercato il suo ritorno sembrava essere ad un passo e invece ala fine il calciatore è rimasto al Psg.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo il brasiliano avrebbe confessato ai compagni di squadra di voler tornare tra le file dei blaugrana che però non stanno vivendo un momento economico particolarmente florido a causa del coronavirus.