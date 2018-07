Neymar respinge le accuse: «Sceneggiate? C’è qualcuno che vuole minarmi»

Le parole di Neymar per respingere le accuse (non nuove) su certi suoi atteggiamenti in campo

«Le critiche, le accuse? Lo so, c’è gente che vuole minarmi, ma io non ci casco. Sono qui per giocare il mio calcio e aiutare il Brasile ad andare avanti e a vincere il Mondiale. Le altre cose non mi interessano, io gioco il mio calcio». O Ney Neymar incassa e rimanda al mittente. Dopo il 2-0 al Messico e dopo la gioia di un gol e di assist, risponde all’attacco diretto (a lui) per quella sceneggiata a bordo-campo, al 26′ della ripresa, per un banale tocco a una caviglia, da parte del messicano Layun.

E’ un qualcosa di negativo, di sbagliato che sta emergendo attorno a lui, alle sue partite, alla sua carriera e a questi atteggiamenti che sono lontani anni luce dalla sua classe. Perché insiste, allora? La sua prima risposta è stata così: «C’è, qualcuno che vuole minarmi». Poi un commento sul match: «Dobbiamo congratularci con tutta la squadra. Ci sono stati momenti della partita in cui abbiamo sofferto, ma di fronte avevamo un Messico complicato da affrontare, con forza e qualità. Noi abbiamo dimostrato di averne di più».