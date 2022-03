Fiorentina, Nico Gonzalez: «Vogliamo la Champions League»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nico Gonzalez e la Fiorentina puntano alla Champions League?Ecco le parole dell’esterno viola

Nico Gonzelez fa sognare i tifosi della Viola, con le sue dichiarazioni, rilasciate a bolavip.com, riguardanti una possibile qualificazione in Champions League. La Fiorentina si trova ottava in classifica a meno 8 dalla zona Champions e sogna l’impresa. Ecco le parole dell’esterno viola.

«Ci siamo prefissati di entrare in Champions League…Se avessimo la possibilità di entrarci sarebbe una follia, ma questo va visto a poco a poco. Oggi tante squadre che lottano fino in fondo vogliono batterti, giocano per evitare la retrocessione o lottano anche per entrare in Europa come noi. Dobbiamo continuare su questa strada con i piedi per terra»