Calciomercato
Nico Paz, svolta vicina: Real Madrid pronto alla recompra, Como ancora in corsa! Le ultime
Real Madrid Como, accordo in arrivo per il talento Nico Paz: definita la strategia sul talento argentino. Cosa sta succedendo
Si registrano sviluppi significativi sul futuro di Nico Paz, uno dei talenti più brillanti dell’ultima stagione. In queste ore è in corso un confronto tra Real Madrid e Como per definire il destino del fantasista argentino e, secondo le ultime indicazioni, le parti sarebbero vicine a una soluzione condivisa.
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Recompra da 10 milioni: il Real riporta Paz a casa
Come riportato da Marca, il club spagnolo avrebbe deciso di attivare la clausola di recompra da 10 milioni, riportando così il giocatore sotto il proprio controllo. Una scelta che conferma la fiducia delle Merengues nelle qualità del trequartista e la volontà di continuare a gestirne la crescita.
Prelazione per il Como e nuova recompra per il Real
L’operazione, però, non chiuderebbe necessariamente il rapporto tra Paz e il Como. Il Real sarebbe infatti disposto a concedere ai lariani una prelazione esclusiva: solo il Como potrebbe riacquistare il giocatore per 60 milioni.
In parallelo, il club madrileno manterrebbe una successiva opzione di recompra da 80 milioni, tutelandosi anche nel lungo periodo.
Se il Como rinuncia, il Real lo mette sul mercato
Qualora il Como decidesse di non esercitare la prelazione, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere Nico Paz sul mercato senza vincoli, valutando offerte superiori e senza prevedere ulteriori diritti di riacquisto.