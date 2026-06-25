Inizia la rivoluzione tra i pali: Mile Svilar è esattamente il tassello mancante per la Juventus della prossima stagione

La Juventus ha bisogno di certezze tra i pali: Mile Svilar, portiere titolare della Roma, rappresenta un profilo pronto e già affermato in Serie A che potrebbe offrire esperienza, qualità con i piedi e rendimento stabile per la nuova Juve.

Mile Svilar è oggi uno dei portieri più apprezzati del campionato italiano: legato alla Roma con un contratto fino al 30 giugno 2030, si è imposto come titolare e ha raccolto numeri importanti nelle ultime stagioni, inclusi numerosi clean sheet che ne hanno consolidato la reputazione. La Roma ha rinnovato il suo accordo con un ritocco economico significativo, portando lo stipendio lordo a una cifra intorno ai €4–4,6 milioni annui e confermando il portiere come pilastro del progetto giallorosso.

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Perché la Juventus dovrebbe valutare seriamente Svilar?

Primo, è un portiere giovane (classe 1999) ma con esperienza: ha già dimostrato continuità in Serie A e affidabilità nelle stagioni recenti.

Secondo, il suo modo di giocare è moderno: bravo con i piedi, reattivo nelle uscite e capace di gestire la costruzione dal basso, caratteristiche che si sposano con il calcio proposto da molti tecnici di alto livello.

Terzo, la solidità contrattuale e la recente consacrazione lo rendono un investimento che ridurrebbe il rischio di turnover tra i pali.

La situazione economica e tecnica va però valutata con attenzione

Il rinnovo di Svilar alla Roma ha alzato il suo costo ingaggio e la Roma non è propensa a cederlo senza un’offerta importante intorno ai 40 milioni; inoltre la Juventus ha già blindato alcuni elementi del proprio parco portieri con rinnovi recenti, rendendo qualsiasi operazione complessa sul piano finanziario. Perin, ad esempio, ha rinnovato con la Juventus fino al 2027 e rappresenta oggi una soluzione interna con contratto già definito.

Se la Juventus cerca un salto di qualità tra i pali, Svilar è un profilo coerente con le esigenze tecniche moderne: garantisce affidabilità e capacità di costruzione dal basso, ma il suo costo e la volontà della Roma di trattenerlo rendono l’operazione onerosa.

La scelta tra confermare l’attuale reparto o puntare su un investimento come Svilar dipenderà dalla strategia societaria sul monte ingaggi e dalla volontà di accelerare il processo di ricostruzione tecnica.



