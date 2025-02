Nico Paz ha convinto tutti, Scaloni pronto a richiamarlo con l’Albiceleste

Nico Paz continua ad incantare: anche oggi un assist per il giovane del Como e il ct Scaloni è pronto a richiamarlo con l’Argentina

Con l’assist di oggi (decima contribuzione in zona gol tra reti e assist) per Assane Diao Nico Paz continua ad incantare tutti: il Como, Real Madrid e Inter e non solo. Anche il ct dell’Argentina Scaloni.

Come riportato da Fabrizio Romano il ct dell’albiceleste si è ormai convinto di richiamarlo in nazionale dopo una prima convocazione a ottobre quando fornì un assist a Messi nel 6-0 alla Bolivia. Nato in spagna ma da padre argentino, l’ex calciatore anche della nazionale Pablo Paz, ha sempre rifiutato le avances spagnole per la sua volontà di giocare con l’Albiceleste.