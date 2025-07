Nico Williams giura fedeltà all’Athletic: «Resto per fare la Storia qui». Il no al Barcellona e una dichiarazione d’amore al suo club e a suo fratello Iñaki, nuovo capitano

Nico Williams e la sua fedeltà all’Athletic: «Resto per fare la Storia qui». Il no al Barcellona e una dichiarazione d’amore al club

Una scelta di cuore, una dichiarazione d’amore che chiude una delle telenovele di mercato più seguite in Spagna. Nico Williams ha detto no al Barcellona per il secondo anno consecutivo e ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l’Athletic Bilbao, blindando il suo futuro al club che lo ha cresciuto. Con una nuova clausola rescissoria che, secondo le fonti, sfiora i 100 milioni di euro, l’esterno della nazionale spagnola ha messo fine a ogni speculazione, scegliendo di legare il suo destino alla maglia e alla città che sente sue. Una decisione che sa di romanticismo in un calcio sempre più dominato da logiche economiche.



Le motivazioni di Nico, del resto, non sono mai state finanziarie, ma puramente sentimentali. Le sue parole dopo la firma sono un manifesto di appartenenza: «Mi piacerebbe continuare a fare la storia qui a San Mamés. Con i miei tifosi e la mia famiglia. Ci sono obiettivi ambiziosi in gioco, come la Champions League. E quale modo migliore di farlo se non nel club della mia vita?». Un fattore che si è rivelato determinante in questa scelta è stato il fratello maggiore, Iñaki Williams, fresco di nomina come nuovo capitano della squadra. La possibilità di giocare al suo fianco in questo nuovo ruolo è stata una spinta decisiva: «È un punto di riferimento e va a essere il nuovo capitano. Sto desiderando di vederlo con la fascia al braccio e sono convinto che lo farà molto bene».



Questa scelta arriva dopo settimane di trattative serrate con il Barcellona. L’agente del giocatore aveva inizialmente aperto alla possibilità di un trasferimento in Catalogna, ma le negoziazioni si sono progressivamente complicate. L’entourage di Nico ha iniziato a chiedere «garanzie totali» sulla possibilità di essere registrato in Liga, visti i noti e persistenti problemi finanziari del club blaugrana. Di fronte a queste incertezze, e forte di un progetto solido a Bilbao, Williams ha fatto un passo indietro, scegliendo la stabilità e l’amore del suo Athletic.

Una decisione che, secondo la stampa spagnola, ha irritato non poco il Barça, venuto a conoscenza del rinnovo solo poco prima dell’annuncio ufficiale, un altro colpo alla sua immagine di club egemone sul mercato.