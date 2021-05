Torino, Nicola: «Siamo bloccati a livello emotivo»

Davide Nicola ha parlato al termine di Spezia-Torino

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro lo Spezia che mette in pericolo la squadra granata.

EMOTIVITA – «Stiamo pagando qualcosa in termini di emotività. Abbiamo fatto tanto per arrivare, vorremmo chiuderla subito e questo ci ha creato dei problemi. Non c’è tempo né per parlare né di dire altro. Avremo due occasioni ancora e cercare di tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro. A livello emotivo siamo contratti, dobbiamo tornare a essere sereni».

TURNOVER – «Ormai non è che ci sia molto da fare i calcoli. Mancano due partite e giocano ogni due giorni si cerca di fare turnover. Contro il Milan hanno giocato otto undicesimi di quello che avevano fatto bene a Verona».