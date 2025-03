Nicola a Dazn: «Bravi tutti, chi è partito dall’inizio e chi è subentrato. E’ importante aver compiuto un passo in avanti»

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato nel post gara del match della 30a giornata contro il Monza di Nesta, vinto per 3-0

L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara del match valido per la 30a giornata di Serie A 2024/2025 contro il Monza di Nesta vinto con un rotondo 3-0. Le sue dichiarazioni a DAZN:

PARTITA – «E’ importante aver compiuto un passo in avanti non scontato. Il Monza ha le sue qualità, ci ha creato problemi. Ci aspettavamo questo, sono due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Siamo stati abili ad uscire dalla zona di recupero, sono partite complesse anche emotivamente parlando e basta un episodio per trasformarle in tutt’altro. Noi abbiamo cercato di essere ordinati e a non rinunciare mai. Bravi tutti, chi è partito dall’inizio e chi è subentrato. Ognuno a turno può iniziare la partita o subentrare ed essere determinanti ed è quello che conta. Stacchiamo e recuperiamo, ci attende una partita difficile e dobbiamo prepararla al meglio».

PALOMINO E PRATI – «Sicuramente per chi non ci vede quotidianamente vedere Palomino, non è che ci fossero alternative. Si è allenato 7 mesi in quella posizione, può interpretare più posizioni nella linea difensiva. nello sviluppo di gioco bisogna essere più veloci, lui non si fa molti problemi. Abbiamo preparato una soluzione per lui, quello che conta è al pari di Prati. Credo che il Cagliari sia una squadra che ha bisogno di tutti i giocatori a disposizione, deve essere la nostra forza e convinzione».

GAETANO E LUVUMBO – «In realtà credo che Gaetano con oggi sia al secondo gol e per ciò che sta dimostrando, Luvumbo è al secondo gol in stagione. Devono costruire i loro numeri e carriere, credo che sia importante averli recuperati. Luvumbo per le ultime 8 non lo avevamo e si stava togliendo una risorsa alla squadra. Devono continuare ad allenarsi come stanno facendo».

