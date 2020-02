Nella conferenza stampa post vittoria contro il Bologna, Davide Nicola ha frenato l’entusiasmo per la salvezza del Genoa

Dopo l’importantissimo successo in chiave salvezza conquistato dal Genoa contro il Bologna, Davide Nicola ci tiene a mantenere basso l’entusiasmo e continuare a lavorare concentrati per l’obiettivo finale.

«Non lo so. Ogni giornata le cose possono cambiare. Non dobbiamo sprecare energie pensando a queste cose. Noi previsioni sugli altri non le facciamo».