Niente Mondiale per Club per Benzema, il personal trainer: «La Francia ha sbagliato»

Le parole del personal trainer di Benzema sull’esclusione dal Mondiale per Club: «La nazionale francese ha fatto un errore»

Karim Benzema non sarà disponibile per il Real Madrid in vista dell’impegno nel Mondiale per Club: l’attaccante è ancora fermo ai box per infortunio. A questi riguardo, a Radio Marca, ha parlato uno dei suoi personal trainer, che ha dato la colpa della mancata ripresa allo staff della nazionale francese. Di seguito le sue parole.

«In Francia hanno commesso un errore con Karim, anche il presidente lo ha riconosciuto. Non si può mettere un giocatore che sta rientrando da un infortunio ad allenarsi al 100% in una sala pesi»