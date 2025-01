Nigeria, cambia ancora il ct: ufficiale l’arrivo di Chelle

Le ultime sul nuovo commissario tecnico della Nigeria di Osimhen, con la nomina di Eric Chelle. Tutti i dettagli in merito

La Nigeria ha ufficializzato la nomina di Eric Chelle come nuovo ct.

COMUNICATO – «Il comitato esecutivo della Federazione calcistica nigeriana ha approvato la scelta del suo sottocomitato tecnico e di sviluppo per la nomina del signor Éric Sékou Chelle ad allenatore della nazionale maggiore di calcio maschile della Nigeria, le Super Eagles

Nella riunione tenutasi ad Abuja giovedì 2 gennaio 2025, il sottocomitato tecnico e di sviluppo della NFF ha raccomandato la nomina dell’ex allenatore della nazionale maschile senior del Mali come nuovo allenatore capo delle Super Eagles. Questa nomina è stata approvata martedì 7 gennaio dal comitato esecutivo della NFF. Chelle, che ha collezionato cinque presenze con gli Aiglons del Mali, ha allenato club come GS Consolat, FC Martigues, Boulogne e MC Oran. Nella fase finale della Coppa d’Africa del 2023 in Costa d’Avorio, il Mali di Chelle è andato molto vicino a un posto in semifinale, perdendo contro i padroni di casa e futuri vincitori della Costa d’Avorio per 2-1 dopo i tempi supplementari, dopo essere stato in vantaggio fino all’ultimo minuto dei tempi regolamentari.

Nel corso della sua carriera da giocatore, il 47enne ha militato in Francia nelle squadre Martigues, Valenciennes, Lens, Istres e Chamois Niortais. La sua nomina ha effetto immediato e avrà la responsabilità di guidare le Super Eagles verso la fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, con il prossimo turno di partite (5a e 6a giornata) che si disputerà a marzo».