Non esiste sconfitta per il popolo dell’Atalanta: a Empoli attesi 2mila tifosi

Un popolo che non conosce la sconfitta in termini di sostegno. L’Atalanta prima del risultato, e a Empoli sarà invasione

Non esiste sconfitta per chi ha una fede così grande come i tifosi dell’Atalanta. Chiaro che una sconfitta in casa può far male, ma il sostegno nei confronti della squadra è una prassi che a Bergamo non manca mai. Una sciarpata che crea un grande colpo d’occhio, canti, grida d’incitamento nonostante i goal subiti, permanenza sugli spalti per tutti i 90 minuti e l’applauso finale unito al coro “Forza ragazzi!”.

Malcontento? Si, ben presente: talmente ovvio agli occhi di tutti che i sostenitori nerazzurri si sono presentati su Vivaticket in massa per vedere Empoli Atalanta. L’orario favorevole, unita a quella voglia di Atalanta sempre presente, ne ha scaturito una vera e propria corsa al biglietto: attualmente risultano presenti ben 2000 atalantini nel settore ospiti del Castellani.