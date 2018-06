Non solo Milan, anche la Fiorentina attende il verdetto UEFA

Europa League Fiorentina, i viola “gufano” il Milan e aspettano il verdetto UEFA anche per conoscere il futuro di Chiesa (e del mercato in generale)

Anche la Fiorentina segue con attenzione l’evolversi della vicenda Milan-UEFA. I viola sono molto interessati a cosa succederà ai rossoneri, perché dalla possibile esclusione del Milan dipende il futuro europeo della Viola. In ballo c’è il posto ai preliminari: se il Diavolo venisse escluso, l’Atalanta andrebbe ai gruppi e la Fiorentina si troverebbe al turno preliminare di fine luglio. I toscani si ritrovano a inizio luglio per la preparazione e un’ammissione alla prossima Europa League potrebbe cambiare i piani estivi: salterebbe il torneo amichevole con Duisburg e Athletic Bilbao ma ci sarebbero fattori positivi, come il mercato e Federico Chiesa.

Il giovane talento viola sarebbe più propenso a rimanere a Firenze qualora la UEL diventasse una certezza. Una competizione UEFA aiuterebbe la Fiorentina a respingere gli assalti per Chiesa. Inoltre, una decina di milioni di euro in più – dovuta alla presenza in Europa – potrebbe essere reinvestita sul mercato. Tutto questo però sarà possibile solo se il Milan verrà escluso dalle coppe. Non basterà il no della UEFA, bisognerà attendere anche il ricorso da parte del TAS di Losanna.