Nord Irlanda Italia, Mancini ha scelto i suoi undici: le ultime sulla formazione

In vista del fondamentale match contro il Nord Irlanda, Mancini ha deciso l’undici dell’Italia che scenderà in campo stasera

A Belfast, contro l’Irlanda del Nord, l’Italia si gioca l’accesso al prossimo Mondiale in Qatar. Bisogna vincere e poi aspettare il risultato della Svizzera con la Bulgaria, principalmente per quanto riguarda la differenza reti. E in vista del fondamentale match in terra irlandese, Roberto Mancini ha già in testa la formazione che scenderà in campo dal 1′. Il blocco di difesa è praticamente obbligato, con gli stessi quattro difensori più Donnarumma dell’ultima partita.

A centrocampo la grande novità è Tonali che prenderà il posto di Locatelli. Deciso anche l’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Berardi ha smaltito l’affaticamento muscolare e sarà pronto per piazzarsi sulla fascia destra. Chiesa dovrebbe vincere il ballottaggio con Bernardeschi a sinistra, mentre al centro ci sarà Insigne come falso nove. Mancini non punterà su Scamacca, ma lo farà a partita in corso. Stessa cosa per Raspadori, attaccante piccolo e rapido che potrebbe mettere in difficoltà i grossi difensori nordirlandesi.