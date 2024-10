Norvegia-Slovenia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Ullevaal Stadion andrà in scena la sfida tra Norvegia-Slovenia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Ullevaal Stadion di Oslo si giocherà la sfida di Nations League tra Norvegia-Slovenia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NORVEGIA: Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Berge, Aursnes, Odegaard; Elyounoussi, Haaland, King.

SLOVENIA: Oblak; Karnicnik, Blazic, Brekalo; Stojanovic, Kurtic, Cerin, Sikosek; Vrbic; Sesko, Sporar.

Orario e dove vederla in tv

Norvegia-Slovenia si gioca alle ore 20:45 di giovedì 10 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.