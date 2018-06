Nuovo allenatore Chelsea: il club londinese ha contattato almeno 20 tecnici

Nuovo allenatore Chelsea: si cerca il profilo giusto per il dopo Conte. Come riportato in Francia, il club londinese ha contattato ben 20 tecnici

Nuovo allenatore Chelsea, si studia il dopo Conte. Dopo due stagioni, la prima delle quali culminata col titolo inglese, l’allenatore italiano è destinato a lasciare la panchina ‘blue’. E il club londinese ha già cominciato da tempo a cercare valide alternative per la sua panchina. Come riportato da Le 10 Sport, l’ex ct della Francia, Laurent Blanc, è il favorito per succedere a Conte sulla panchina del Chelsea. Ma il francese non è stato l’unico ad essere contattato.

Come appreso in eslcusiva dal portale francese, ci sono stati contatti anche con altri allenatori quali Leonardo Jardim e Paulo Fonseca, ma non solo. La CEO del Chelsea, Marina Granovskaia, ha discusso concretamente con almeno 20 allenatori. Molti sono stati raggiunti fisicamente dall’influente CEO dei Blues, come il favorito Laurent Blanc.