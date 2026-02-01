Nuovo allenatore Pisa, spunta un nome a sorpresa per la panchina! E’ stato in Serie A, le ultimissime

Nuovo allenatore Pisa, nome a sorpresa per la panchina dei nerazzurri! Ha avuto un passato in Serie A, cosa sta succedendo

Il Pisa ha scelto il suo nuovo allenatore. La società ha individuato in Oscar Hiljemark il profilo ideale per la panchina nerazzurra e, secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico avrebbe già dato il proprio assenso. L’operazione, però, non è ancora conclusa: Hiljemark deve liberarsi dal club con cui è attualmente sotto contratto e sta trattando la risoluzione. La notizia è riportata da Di Marzio.

Classe 1992, Hiljemark ha interrotto la carriera da calciatore a soli 28 anni per intraprendere subito quella da allenatore. In Danimarca ha guidato l’Aalborg BK, dove ha lavorato anche con Hojholt, e in precedenza ha allenato l’IF Elfsborg. È considerato un tecnico giovane, moderno e molto attento alla crescita dei giocatori, qualità che avrebbero convinto rapidamente il Pisa.

Per il calcio italiano non si tratta di un volto nuovo: da giocatore ha infatti vestito le maglie di Genoa e Palermo in Serie A. Ora resta un ultimo passaggio prima della fumata bianca: definire l’uscita dal suo attuale contratto. Solo allora il club potrà procedere verso l’accordo definitivo.

