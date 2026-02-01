Connect with us

Pisa News

Nuovo allenatore Pisa, spunta un nome a sorpresa per la panchina! E’ stato in Serie A, le ultimissime

Published

27 minuti ago

on

By

ballardini hiljemark genoa

Nuovo allenatore Pisa, nome a sorpresa per la panchina dei nerazzurri! Ha avuto un passato in Serie A, cosa sta succedendo

Il Pisa ha scelto il suo nuovo allenatore. La società ha individuato in Oscar Hiljemark il profilo ideale per la panchina nerazzurra e, secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico avrebbe già dato il proprio assenso. L’operazione, però, non è ancora conclusa: Hiljemark deve liberarsi dal club con cui è attualmente sotto contratto e sta trattando la risoluzione. La notizia è riportata da Di Marzio.

Classe 1992, Hiljemark ha interrotto la carriera da calciatore a soli 28 anni per intraprendere subito quella da allenatore. In Danimarca ha guidato l’Aalborg BK, dove ha lavorato anche con Hojholt, e in precedenza ha allenato l’IF Elfsborg. È considerato un tecnico giovane, moderno e molto attento alla crescita dei giocatori, qualità che avrebbero convinto rapidamente il Pisa.

Per il calcio italiano non si tratta di un volto nuovo: da giocatore ha infatti vestito le maglie di Genoa e Palermo in Serie A. Ora resta un ultimo passaggio prima della fumata bianca: definire l’uscita dal suo attuale contratto. Solo allora il club potrà procedere verso l’accordo definitivo.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×