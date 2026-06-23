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Al via il nuovo corso del Milan targato Amorim: Camarda e Comotto verranno valutati in ritiro

mauro.pioli

Published

2 ore ago

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Ruben Amorim, allenatore del Milan

Al via il nuovo corso del Milan targato Amorim: Camarda e Comotto verranno valutati in ritiro. Le prime mosse del neo tecnico rossonero

Il nuovo Milan targato Ruben Amorim inizia a prendere forma ancora prima del primo allenamento ufficiale. Il tecnico portoghese, scelto dal club rossonero per aprire un nuovo ciclo, arriverà presto a Milano per prendere confidenza con la città, con l’ambiente e soprattutto con Milanello, centro sportivo in cui vivrà gran parte della sua quotidianità.

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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo contatto diretto con le strutture rossonere è previsto per lunedì 6 luglio. Amorim visiterà il centro sportivo insieme al suo staff, resterà qualche giorno in Italia e poi tornerà in Portogallo per completare le ultime pratiche personali. Il rientro definitivo è previsto in tempo per l’inizio della preparazione: visite mediche e test il 12 luglio, primo allenamento sul campo il giorno successivo.

Milan, Amorim al lavoro con la nuova area tecnica

L’arrivo a Milano sarà anche l’occasione per approfondire il confronto con la nuova struttura dirigenziale. Nei colloqui che hanno portato alla sua scelta, Amorim ha già dialogato con Gerry Cardinale, proprietario deciso a seguire più da vicino la squadra, con Zlatan Ibrahimovic, consulente della proprietà, con l’ad Massimo Calvelli e con Bobby Gardiner, figura centrale nell’area dati.

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Il tecnico entrerà poi in contatto diretto con Hendrik Almstadt e Donato Lomonte, rispettivamente coinvolti nelle operazioni di mercato e nell’area scouting. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva, con innesti mirati e coerenti con le esigenze dell’allenatore.

Milan, giovani e mercato: Camarda e Comotto osservati speciali

Amorim vuole prima valutare l’intera rosa, seguendo una linea tipica della scuola portoghese. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani rientrati dai prestiti o da Milan Futuro, da Emanuele Sala a Kevin Zeroli.

Gli osservati speciali saranno però soprattutto Francesco Camarda, reduce dall’esperienza al Lecce, e Christian Comotto, protagonista a La Spezia. Solo dopo questa fase di analisi il tecnico indicherà con precisione i ruoli su cui intervenire, anche se difensore e attaccante restano priorità evidenti per rinforzare il nuovo Milan.

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