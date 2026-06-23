Greenwood è il grande obiettivo della Roma, il piano per convincere il Marsiglia

Greenwood è il grande obiettivo della Roma in vista della prossima stagione, il piano dei giallorossi per convincere il Marsiglia

La Roma prova ad accelerare per Mason Greenwood e studia una formula economica utile per sbloccare la trattativa con l’Olympique Marsiglia prima della fine del mese. Il fattore tempo potrebbe infatti diventare un elemento decisivo per il club giallorosso, intenzionato a sfruttare le esigenze di bilancio della società francese.

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Come riportato dal Corriere dello Sport, il Marsiglia deve sistemare i propri conti entro il 30 giugno e avrebbe bisogno di generare entrate importanti in tempi brevi. Una condizione che potrebbe influenzare la posizione dell’OM, oggi fermo su una valutazione complessiva di 55 milioni di euro, con 50 milioni garantiti e altri 5 milioni legati ai bonus.

Calciomercato Roma, la strategia economica per Greenwood

La Roma sarebbe pronta a mettere sul tavolo una proposta studiata proprio per andare incontro alle necessità del club francese. L’idea prevede un primo pagamento immediato, compreso tra 15 e 20 milioni di euro, da versare entro il 30 giugno.

La seconda parte dell’operazione, pari a circa 35 milioni di euro bonus inclusi, verrebbe invece corrisposta attraverso pagamenti dilazionati. Una struttura che permetterebbe al Marsiglia di contabilizzare l’intera cessione già nel bilancio 2026, rendendo la proposta giallorossa potenzialmente più interessante rispetto a un pagamento distribuito in modo meno favorevole.

Calciomercato Roma, i prossimi giorni possono essere decisivi

A Trigoria cresce la convinzione che questa finestra temporale possa rappresentare l’occasione giusta per provare l’affondo. Da luglio, infatti, scatterebbe una clausola destinata ad aumentare il prezzo del cartellino di Greenwood fino a 60 milioni di euro.

Per questo la Roma vuole muoversi rapidamente, evitando che la trattativa diventi ancora più onerosa. Il club capitolino può già contare sul gradimento del giocatore, considerato il profilo ideale per alzare il livello tecnico del reparto offensivo. Ora resta da trovare l’intesa definitiva con il Marsiglia, in un negoziato che può diventare uno dei colpi più ambiziosi dell’estate romanista.