Il Como incontra il Real Madrid per Nico Paz: l’Inter aspetta e spera! Può abbandonare la pista Curtis Jones in quel caso

Il Como incontra il Real Madrid per Nico Paz: l’Inter aspetta e spera! Può abbandonare la pista Curtis Jones nel caso si aprisse uno spiraglio

Il calciomercato dell’Inter continua a seguire con grande attenzione la situazione legata a Nico Paz, talento argentino di proprietà del Real Madrid e protagonista con la maglia del Como. Le speranze nerazzurre dipendono soprattutto dal vertice in programma giovedì tra il club lombardo e la società spagnola, incontro che potrebbe chiarire definitivamente il futuro del giocatore.

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In casa Inter, intanto, resta complicata la pista che porta a Curtis Jones. Il club nerazzurro ha provato ad avvicinarsi al centrocampista del Liverpool con un rilancio fino a circa 25 milioni di euro, ma la richiesta dei Reds resta superiore ai 30 milioni, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Una distanza ancora significativa, che potrebbe spingere la dirigenza interista a valutare con maggiore decisione scenari alternativi.

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Nico Paz Inter, il Como spera nel prestito ma il Real Madrid valuta la cessione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione si attende l’esito del confronto tra Como e Real Madrid per capire se potrà aprirsi uno spiraglio concreto. Il club allenato da Cesc Fabregas vorrebbe trattenere Nico Paz per un’altra stagione, soprattutto dopo la qualificazione in Champions League, ma la posizione del Real Madrid appare diversa.

La società spagnola starebbe infatti valutando l’ipotesi di riportare subito il giocatore a Madrid per poi cederlo a titolo definitivo. In questo scenario, l’Inter potrebbe sentirsi chiamata a intervenire, pur sapendo che l’operazione richiederebbe uno sforzo economico importante. La valutazione del talento argentino si aggira intorno ai 60 milioni di euro, cifra che obbligherebbe i nerazzurri a lavorare prima sulle uscite.

Nico Paz Inter, il mercato in uscita può diventare decisivo

Nico Paz Inter, il mercato in uscita può diventare decisivo – CalcioNews24.com

Per provare a rendere concreta la pista Nico Paz, l’Inter dovrà costruire un margine economico rilevante. Il lavoro dei dirigenti nerazzurri sarà quindi concentrato anche sulle possibili cessioni, necessarie per finanziare un’operazione così ambiziosa senza compromettere gli equilibri di bilancio.

Al momento la pista resta complessa, ma non impossibile. Molto dipenderà dalla decisione del Real Madrid e dalla capacità del Como di ottenere una soluzione favorevole. Solo dopo quel passaggio l’Inter potrà capire se inserirsi davvero nella corsa.

Nico Paz Inter, Romano frena sugli scenari troppo affollati

Sul tema è intervenuto anche Fabrizio Romano, che ha ridimensionato l’idea di un mercato nerazzurro costruito su troppi nomi contemporaneamente: «Ho letto in queste ore di discorsi sull’Inter che prende Palestra, Curtis Jones, Solet e Nico Paz. Su questo scenario posso dirvi che, a meno che non succedano cose folli, non accadrà. Uno scenario in cui ci sono tutti questi nomi in fila, uno dietro l’altro, possiamo dimenticarlo. A prescindere da chi va via e da chi può arrivare, non mi risulta che la situazione sia questa».

Poi il punto specifico su Nico Paz: «Su Nico Paz, in questo momento e almeno fino a giovedì, l’Inter è spettatrice. L’incontro tra Como e Real Madrid non è una novità: ve ne ho parlato la settimana scorsa, spiegando che in settimana ci sarebbe stato un vertice. Giovedì sarà il giorno: ci sarà la dirigenza del Como, quella del Real Madrid, l’agente del giocatore Lisandro ‘Tata’ Pirosanto e tutti i protagonisti dell’operazione, per provare a prendere una strada definitiva».

Secondo Romano, il Real Madrid vorrebbe riprendere subito il giocatore e venderlo, al Como oppure a un altro club. L’Inter resta alla finestra, pronta a muoversi solo se il quadro diventerà realmente favorevole.