Modric ancora al Milan? Amorim spera nella permanenza: il futuro si decide dopo il Mondiale. Il piano del tecnico per convincerlo a restare

Il futuro di Luka Modric resta uno dei temi più delicati in casa Milan. Il centrocampista croato, impegnato al Mondiale con la sua nazionale, potrebbe vivere in queste settimane le ultime partite con la maglia a scacchi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione di chiudere il percorso con la Croazia sembra ormai presa: il grande dubbio riguarda invece la stagione 2026-27 e la possibilità di continuare in rossonero anche con Ruben Amorim.

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Modric ha raggiunto quota 199 presenze con la nazionale croata e contro Panama toccherà il traguardo delle 200. Poi ci sarà la sfida con il Ghana, ma il contesto non consente celebrazioni troppo romantiche: dopo il pesante ko contro l’Inghilterra, la Croazia deve vincere per restare in corsa.

Modric Milan, il rapporto con il club e la città

Il discorso legato al Milan è diverso e coinvolge anche scelte personali. Modric a Milano si trova molto bene: la famiglia si è ambientata, la figlia Ema gioca nelle giovanili rossonere e il rapporto con compagni e tifosi è diventato subito forte. Anche la società, nonostante la stagione di cambiamento, gli ha fatto sapere di considerarlo ancora una presenza preziosa a Milanello.

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Il nodo principale sarà il confronto con Amorim. Con Massimiliano Allegri, il ruolo sarebbe stato più facilmente prevedibile: regista davanti alla difesa, uomo di gestione del ritmo e riferimento tecnico. Con il tecnico portoghese, invece, la storia deve ancora essere scritta.

Modric Milan, la Champions pesa sulla scelta

La volontà istintiva di Modric sarebbe quella di restare un altro anno, ma l’assenza della Champions League rappresenta un fattore pesante. I soldi e il minutaggio non sono considerati elementi decisivi, mentre il palcoscenico europeo avrebbe avuto un peso molto diverso nella riflessione finale.

Il possibile scenario porta verso un utilizzo mirato: partite selezionate, gestione delle energie, qualche trasferta di Europa League evitata e minutaggio calibrato. Amorim ci spera, il Milan attende e Modric ascolterà corpo, ambizione e progetto prima di scegliere se proseguire ancora in rossonero.