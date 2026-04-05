Nuovo presidente FIGC, dal legame Malagò-Maldini alle voci su Del Piero e Albertini: occhio agli scenari! Cosa filtra sul nuovo corso dell’Italia

La candidatura di ex calciatori alla presidenza della FIGC continua a fare discutere, con nomi di grande rilievo che sono stati accostati alla figura di nuovo leader della Federazione. Tra i più discussi, come confermato dalla Gazzetta dello Sport, c’è Alessandro Del Piero, che ha già espresso le sue idee sulla riorganizzazione del calcio italiano. L’ex capitano della Juventus, infatti, ha sottolineato la necessità di una riforma strutturale dei settori giovanili e degli stadi, enfatizzando il gioco di squadra come metodo per far ripartire il movimento calcistico italiano.

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I favoriti per la presidenza: Malagò, Maldini e Albertini

Tra i nomi che circolano, c’è anche quello di Giovanni Malagò, l’ex presidente del Coni, che gode di numerosi sostenitori. Malagò, apprezzato per la sua esperienza nella gestione sportiva, è considerato da molti come la figura ideale per guidare la Federazione. Tuttavia, Paolo Maldini è anche un nome caldo, con la sua solida carriera e il possibile impegno nel rinnovare il calcio italiano. Anche Demetrio Albertini, ex calciatore della Nazionale e figura di spicco in Assocalciatori, è visto come una possibile opzione per la presidenza, con un forte background amministrativo.

Il futuro della FIGC e la sfida per la presidenza

L’incertezza sulla scelta finale per il presidente della FIGC rimane alta. Secondo le indiscrezioni, il nome che prenderà piede potrebbe emergere solo nelle ultime fasi, a ridosso della chiusura delle candidature, prevista per il 13 maggio. I prossimi giorni saranno cruciali, e la politica sportiva italiana potrebbe fare affidamento su un ex calciatore con un forte legame con il mondo calcistico. La campagna elettorale promette di essere intensa, con figure di alto profilo pronte a portare avanti un progetto di rinnovamento per il calcio italiano.