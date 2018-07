Primo debutto juventino: è il nuovo pullman. Lo ha disegnato Lapo – FOTO

Juventus: ecco il nuovo pullman per la stagione 2018

La Juventus stamane, in tarda mattinata, partirà ufficialmente per la tournée americana che la vedrà protagonista già nei prossimi giorni. Tante le novità di questa stagione, in attesa dell’esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera (il portoghese è ancora tecnicamente in vacanza per un’altra settimana), a partire probabilmente dalla più vistosa: i bianconeri hanno infatti un nuovo pullman. L’autobus juventino nuovo di pacca (marchiato sempre Iveco, azienda che si occupa di grossi mezzi appartenente ad FCA) farà ufficialmente la sua prima uscita pubblica proprio oggi, nel breve tragitto che dovrebbe portare i giocatori convocati da Massimiliano Allegri dal centro sportivo della Continassa (pure quello fresco di inaugurazione) verso l’aeroporto di Torino Caselle, dove in questi istanti la squadra sta prendendo il volo con direzione Philadelphia, dove sfiderà il Bayern Monaco per l’International Champions Cup già giovedì.

Il nuovo pullman della Juventus si distingue rispetto a tutti quelli del recente passato per alcune novità stilistiche non casuali: una livrea decisamente più aggressiva, con la presenza di strisce nere su sfondo bianco, e la presenza di interni in pelle lavorati (pure quelli ovviamente bianconeri) in tinta con la carrozzeria. In bella vista, nemmeno a dirlo, sulle fiancate e sul tettuccio il nome della società, oltre ai loghi degli sponsor e del club e allo Scudetto tricolore (pure quello sul tettuccio, visibile dall’alto). Il nuovo autobus bianconero è dotato di ogni comfort: sedili reclinabili per permettere ai giocatori di viaggiare senza stress, mini-televisori sui sedili cui collegare eventualmente delle console da gioco, pare anche una sorta di mini-bar dove ristorarsi. Il look animalier aggressive del pullman della non più tanto Vecchia Signora – dicevamo – non è affatto casuale: come precisato dalla stessa Juventus sui propri profili social a disegnarne la livrea è stata Garage Italia, ovvero l’azienda di design di Lapo Elkann, cugino del presidente Andrea Agnelli e grandissimo tifoso bianconero.