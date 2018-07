Convocati Juventus per il Summer Tour: 27 giocatori a disposizione di Allegri. Oltre a Cristiano Ronaldo, assenti anche gli infortunati Sturaro e Spinazzola

Convocati Juventus per il Summer Tour che vedrà impegnata la squadra bianconera nella International Champions Cup: Allegri chiama a disposizione 27 giocatori. I bianconeri partiranno domani per gli Stati Uniti, attesi dagli incontri con Bayern Monaco (25 luglio), Benfica (28 luglio), MLS All Stars (1 agosto) e Real Madrid (4 agosto).

Questa la lista dei partenti per il tour statunitense, di cui non fanno parte Cristiano Ronaldo e altri Nazionali reduci dal Mondiale e gli infortunati Stefano Sturaro e Leonardo Spinazzola, che proseguiranno a Torino i rispettivi programmi di recupero:

Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira (si aggregherà alla squadra direttamente negli Stati Uniti), Marchisio, Alex Sandro, Caldara, Barzagli, Perin, Cancelo, Pinsoglio, Can, Rugani, Beruatto, Del Favero, Bernardeschi, Fernandes, Macek, Kastanos, Clemenza, Pereira da Silva, Beltrame, Favilli, Di Pardo, Fagioli.