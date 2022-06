Nuovo San Siro, Scaroni: «Mi auguro che Sesto si dichiari disponibile»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare del tema del Nuovo San Siro in quel di Sesto San Giovanni: le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a GR Parlamento, Paolo Scaroni ha parlato così del nuovo stadio a Sesto San Giovanni.

LE PAROLE – «Stadio a Sesto? Io mi auguro che Sesto resti un’alternativa per il nostro stadio. La prima opportunità che avremo la coglieremo, e io mi auguro che Sesto si dichiari disponibile ad accoglierci come stadio. Noi questo venerdì (Inter e Milan, ndr) incontriamo il sindaco Sala e diamo il via a quella procedura di consultazione popolare. Lavoriamo su San Siro e attendiamo le votazioni a Sesto, ci metteremo a lavorare alacremente su due fronti per arrivare a una soluzione che doti le due squadre di uno stadio efficiente e moderno».