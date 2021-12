Nuovo stadio, Gazidis: «San Siro è speciale, ma ci vuole coraggio per cambiare»

L’ad. del Milan Gazidis ha parlato del nuovo stadio e della crescita del club rossonero

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in una intervista ai microfoni di Milan Tv ha parlato del progetto del nuovo stadio e della crescita del club rossonero.

NUOVO STADIO – «Capisco i dubbi, perché San Siro è speciale. Ma ci vuole coraggio e bisogna cambiare. Le memorie del vecchio stadio ci saranno per sempre. Ma la questione riguarda il futuro: ogni lega che ha successo, si basa sullo stadio di proprietà, con esperienza per i tifosi ed è importante. Abbiamo tutto quello che serve per fare successo: passione, ambizione. Ci vuole coraggio di cambiare, se vogliamo essere protagonisti nel mondo. Abbiamo lavorato con il sindaco per due anni. Un nuovo cuore per la città, non solamente per una visione calcistica ma anche per tutta Milano: quando lo vedrete, lo capirete».

PROGETTO MILAN – «Siamo ancora in crescita, siamo all’inizio del percorso. Abbiamo un’unità al vertice del club, dal presidente fino a Pioli. Questa armonia non passa inosservata ai giocatori. Tutto è possibile con unione e lavoro. Pioli Stefano ha delle qualità umane fondamentali. Ho visto la possibilità di far tornare il Milan in alto. Alla fine della mia vita vorrei dire che ho contribuito in piccola parte ad aver contribuito a ciò».

