Nuovo stadio Milano, Antonello: «Non c’è più l’esclusiva su San Siro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dirigente dell’Inter Antonello ha fatto un annuncio importante sul nuovo stadio di Milano

Alessandro Antonello, dirigente dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto un annuncio importante sul Nuovo stadio dei nerazzurri e del Milan.

«La premessa è che da parte nostra non c’è più ‘l’esclusiva’ su San Siro: non possiamo stare fermi, immobili, per tre anni senza avere delle risposte e, quindi, è giusto guardarsi intorno per dare uno stadio alla città e ai tifosi. Tra le varie ipotesi, su cui non c’è ancora uno screening complessivo, di sicuro resiste quella di Sesto San Giovanni che a suo tempo fu oggetto di valutazione».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU INTER NEWS 24