Nzonzi fischiato, il francese la prende male e viene insultato sui social – FOTO

Steven Nzonzi è uscito tra i fischi nel corso di Roma-Real Madrid. Il francese non ha gradito l’atteggiamento del pubblico

Momento complicato per la Roma. Steven Nzonzi, centrocampista francese, ha lasciato il campo nella ripresa del match contro il Real Madrid ed è stato fischiato dal suo pubblico. I tifosi romanisti non hanno gradito la prova del francese ma non hanno gradito, in generale, la prova della Roma, pesantemente fischiata al termine del ko contro i Blancos. Il centrocampista francese, a sua volta, non ha gradito i fischi del suo pubblico e al momento del campo è rientrato immediatamente negli spogliatoi, vistosamente nervoso e arrabbiato.

Il centrocampista poi è stato richiamato in panchina dallo staff tecnico giallorosso ed è stato convinto a ritornare in panca ad assistere al finale della gara contro il Real. La situazione è ‘degenerata’ sui social con il calciatore che ha ricevuto una miriade di insulti (leggere i commenti sotto il post Instagram per credere): «Ci stavano liquido..preatazione ignobile..e da uno che guadagna quello che guadagna nzonzi sinceramente mi aspettavo e mi aspetto molto di più… Magari l’abbiamo sopravvalutato per carità ma fino ad ora è stato veramente deludente… Quindi fischi giusti a mio avviso» e ancora: «I fischi a Nzonzi non vanno bene? E battiamogli pure le mani. Diventerò matto o lo sono già» e: «Nzonzi è quello pagato fior di quattrini per passare sempre la palla indietro. È inspiegabile la considerazione di cui gode e i fischi se li merita tutti».