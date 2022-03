Odriozola: «Fiorentina-Juve come Real Madrid-Barcellona. Qui sono felice»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il terzino della Fiorentina Odriozola ha parlato del suo futuro e del match contro la Juventus

Alvaro Odriozola, terzino destro della Fiorentina, in una intervista a Tuttosport ha parlato del suo futuro e della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

FIORENTINA-JUVENTUS – «Penso a Real-Barcellona, a Real-Atletico Madrid o, riferendomi alla squadra della mia città, a Real Sociedad-Athletic Bilbao. E’ come un derby. In Spagna si dice un Clasico. Ma per l’attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions».

VLAHOVIC – «Il fatto di conoscerlo bene può aiutarci però può aiutare pure lui… E’ sempre difficile marcare un giocatore così forte, un vero fenomeno. Noi comunque abbiamo le qualità per riuscirci. La sua partenza? Non me l’aspettavo, lo ammetto, ma sono decisioni che vanno rispettate. Posso dire che finché è stato qui con noi Dusan ha dato tutto».

PIATEK E CABRAL – «Al posto di Dusan adesso qui ci sono due grandi attaccanti che mi piacciono molto, Piatek e Cabral, hanno già segnato 6 reti, stanno facendo bene. La Fiorentina ha fatto un’ottima scelta».

VICINO ALLA JUVE – «Sì, venivo da una bella stagione, sapevo che tanti club mi stavano seguendo, mi parlarono anche dei bianconeri. Ma il Real è il Real e non potevo dire di no».

FUTURO – «Mi godo il presente senza pensare al futuro. Quando sarà il momento cercherò di capire tante cose. Tengo però a dire che il grande palcoscenico non mi manca, sono molto contento di essere qui, mi sento a casa, benvoluto, vivo in una città meravigliosa (non mi stanco mai di visitare gli Uffizi e presto andrò a Palazzo Pitti), gioco in una squadra in cui mi diverto. E la mia Champions è la Coppa Italia».