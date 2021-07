Alvaro Odriozola è risultato positivo al Covid: ad annunciarlo è stato il Real Madrid con un comunicato ufficiale

Pessime notizie per il Real Madrid. Dopo Karim Benzema e David Alaba, anche Alvaro Odriozola è risultato positivo al Covid. Il terzino spagnolo, obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione, è asintomatico e in isolamento.