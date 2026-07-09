Okaka ha parlato in esclusiva a Sampnews24: «La Sampdoria mi resterà nel cuore per sempre. Sul Mondiale…»

Stefano Okaka Chuka ricorda con affetto la sua parentesi felice a Genova e non ha mai smesso di sentirsi tifoso blucerchiato. Reduce da un periodo prolifico al Ravenna, oggi è svincolato e attende l’occasione giusta per rilanciarsi. In esclusiva, l’ex attaccante della Sampdoria ha ripercorso l’attualità del Doria, i suoi anni in Liguria e il rapporto speciale con Sinisa Mihajlovic.

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Dopo due anni senza squadra hai scelto il Ravenna, con il quale hai giocato su ottimi livelli in questa stagione. Che esperienza è stata?

«E’ stata un’esperienza nuova per me. Lo dico perché mi sono calato in una categoria che non conoscevo. Ho sposato il progetto il progetto del Ravenna e niente, devo dire che è stata un’esperienza davvero positiva. Si impara sempre!»

Alla Sampdoria hai vissuto dei grandi momenti trovando continuità a centralità nel progetto. Sei soddisfatto per quanto fatto a Genova?

«Per me la Samp è un club speciale! È una società in cui ho vissuto bellissimi momenti, ho vissuto belle cose a Marassi e ho trovato una società fantastica. E sì, sono soddisfatto perché sono stati due anni bellissimi dove abbiamo fatto cose importanti e in campo mi facevano sentire un leone. Ho cercato di ripagarli dentro il campo ed è davvero emozionante giocare per quella per quella maglia e quella gente lì. Abbiamo fatto benissimo, però con la squadra che avevamo potevamo fare qualcosa di straordinario. La Sampdoria mi resterà nel cuore per sempre!».

Quali sono i momenti che ti sono rimasti del Mondiale che si sta giocando tra USA, Messico e Canada? E chi vedi favorito?

«Allora, di momenti in generali non ce ne sono, però comunque risalta il fatto che i campioni nel calcio fanno sempre la differenza. Questo Mondiale lo sta proprio evidenziando, ci sono i vari campioni delle varie squadre che hanno già fatto sette o otto gol, è una cosa incredibile. Dopo una stagione intera arrivare lì e avere questa continuità di prestazione è veramente fantastico, sono da ammirare. Non so chi vincerà perché è un campionato del mondo equilibrato e può succedere di tutto. Lo standard delle squadre e delle partite si è livellato molto e vince chi ha il campione. Adesso di campioni ce ne sono tanti e dai quarti in poi vedremo quello che succederà. Io non faccio il tifo per una squadra nello specifico. Tifo sempre per questi grandi giocatori che con grande continuità, per tanti anni, tengono un livello incredibile e uno che ha giocato a calcio sa cosa costa tenere questo livello per tantissimi anni. E nonostante l’età che va avanti comunque continuano a tenerlo, sono tutti da ammirare. Parlo di Messi, ma parlo anche di Cristiano Ronaldo e di Harry Kane! Ma anche di gente come Haaland, Mbappé, Dembélé e Yamal, gente che gioca settanta, ottanta partite all’anno costantemente sotto pressione, ma fanno la differenza: tutta gente da ammirare».

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